Pouco tempo depois de ir para o ar a quarta temporada da série 'The Crown', que destaca a família real britânica, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', recorreu ao Instagram para comentar os novos episódios.

"Limpei a quarta temporada de 'The Crown' em dois dias e tenho coisas para dizer. Estava particularmente curiosa porque era nesta temporada que começava a aparecer a Princesa Diana que, convenhamos, a par da princesa Margareth, era das pessoas menos chatinhas daquela família. E apesar de já ter visto 8897 documentários sobre o assunto, acho que nunca me tinha apercebido do quão miserável foi o casamento da Diana e do Carlos", começou por destacar a comentadora do 'Big Brother'.

"Está bem que isto é uma série e que há sempre alguma ficção ali pelo meio, mas a coisa estava condenada ao fracasso desde o início. E porquê? Porque ele sempre, sempre gostou de outra, a (sonsa da) Camilla. Quem não se lembra daquela célebre entrevista da Diana em que disse 'there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded' (havia três [pessoas] neste casamento, por isso estava um bocado lotado)? Pois. A questão é que foi assim o tempo inteiro, desde antes de se casarem até ao divórcio. Aliás, dias antes da boda real andava ele a fazer declarações apaixonadas à Parker Bowles. E eu não consigo perceber como é que se leva uma vida assim", acrescentou de seguida, destacando apenas o casamento da princesa Diana com o príncipe Carlos e a relação que o filho da rainha Isabel mantinha com Camila, Duquesa da Cornualha.

"Ele passou trinta anos a pensar noutra pessoa e a pular a cerca, até finalmente conseguirem casar. E ela teve uma vida de m****, com um marido absolutamente desinteressado, a sentir que o casamento era vivido a três. Claro que também deu as suas (muitas) facadinhas, mas quer dizer, quem não, com um marido daqueles? Não querendo atribuir culpas (sendo que serei sempre team Diana), acho que foram ambos vítimas de um sistema absolutamente inflexível, desajustado e, vá, assim a atirar para o ridículo, que acabou por lhes dar cabo da vida (a ela muito mais do que a ele)", destacou ainda, mostrando-se ansiosa pela próxima temporada da série.

