Bill Murray e Kelis vivem um romance. Quem o noticia é o Page Six. A publicação conta que os primeiros sinais do relacionamento surgiram depois do ator de 'Ghostbusters' ter sido visto num espetáculo da cantora em Londres no passado fim de semana.

Fontes próximas dos artistas referiram ao US Sun que Bill e Kelis foram vistos a ir para o mesmo hotel e que se mostraram "próximos" durante breves momentos em público.

"Eles conheceram-se nos Estados Unidos, o que gerou comentários entre as pessoas da indústria, e agora encontraram-se em Londres. Claramente entenderam-se", notou uma das fontes.

"Seja o que for que os uniu, e por mais improvável que pareça, ambos estão solteiros e a divertirem-se apesar da grande diferença de idades", completou

Recorde-se que Murray tem 72 anos e Kelis 43.

Leia Também: "Entraste pela mão do homem que me deu uma oportunidade", diz Goucha