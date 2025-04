Rami Malek e Emma Corrin estão separados, como confirma a revista People. O agora ex-casal tinha começado a namorar há dois anos.

Os rumores do romance começaram a surgir em julho de 2023, quando foram vistos juntos num espetáculo de Bruce Springsteen em Londres.

Mais tarde, em agosto, foram vistos num jantar e uma fonte disse à People, na altura, que os artistas estavam a namorar desde o início do verão.

Apesar de terem optado por manter a relação mais afastada dos holofotes, Rami Malek e Emma Corrin não deixaram de fazer aparições como casal, ocasionalmente, como aconteceu no jantar do EE BAFTA Film Awards em fevereiro de 2024, ou no Venice International Film Festival em agosto do ano passado.

