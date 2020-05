Este sábado, dia 30, Carolina Patrocínio aproveitou o bom tempo para um mergulho na praia, seguido de um bom petisco. Um momento que, além das boas temperaturas, ficou marcado por um comentário que recebeu a propósito das praias e da gastronomia do nosso país.

"Pegámos na mota e fomos almoçar à praia. Um mergulho com água a 20c, amêijoas e panaché. Na mesa ao lado, um casal de ingleses, recém instalado em Portugal, fez conversa: 'You live in the best country in the world' ['Vive no melhor país do mundo]. Eu concordei", contou a apresentadora nas suas redes sociais.

