Na passada sexta-feira, dia 29, após uma emissão especial d'O Programa da Cristina', Cristina Ferreira fez as malas e rumou ao Alentejo para uns dias de descanso.

Sempre ligada às redes sociais, a estrela da SIC partilhou com os fãs todos os pormenores desta escapadinha - os seus looks, a gastronomia e as paisagens.

Um fim de semana marcado pela serenidade e pelo bom tempo que pode recordar em imagens na galeria. Clique para ver.

