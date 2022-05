O programa 'Casados à Primeira Vista' deste domingo, 15 de maio, foi marcado por um momento de tensão entre Uicaã e Doina.

A participante mostrou-se zangada e ofendida com o companheiro, sobretudo por causa de um comentário que este fez relativamente à sua higiene pessoal.

"Rimo-nos e divertimo-nos bastante esta semana. Estamos a começar a ficar mais próximos um do outro", começou por dizer Uicaã.

Não concordando, Doina notou: "Não vejo assim tanto. É outra vez a questão de se chegar a casa e ficar fechado no quarto ao telefone".

Entretanto, recordou o comentário que deu origem à discussão: "Os europeus é que têm essa coisa de não tomar banho. Eu virei-me para ele 'a sério que tiveste este comentário?'. Senti-me desprezada".

"Depois vi que ele fez piada disso nas redes sociais dele. Podias ter deixado passar e ter-me defendido. Não pessoal, ela não é porca, ela não cheira mal, ela toma banho. E não, fizeste brincadeira disso", continua.

Não percebendo as queixas da mulher, o participante brasileiro sublinhou: "Não existe rivalidade, estamos na mesma experiência, no mesmo barco. (…) Eu sei que eu erro e o que me está a irritar é ela achar que é perfeita, melhor do que toda a gente. Não consigo ser espontâneo, de forma alguma".

Veja o momento de tensão no vídeo de seguida:

