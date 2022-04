Dina Guedes tomou uma decisão surpreendente ao seguir em frente no 'Casados à Primeira Vista'. Depois do marido, Tiago Jaqueta, ter conhecido uma mulher russa durante a lua de mel e de ter revelado interesse em conhecê-la, o que deu aso a uma alegada traição, Dina decidiu dar uma segunda oportunidade ao amor.

Na cerimónia de compromisso transmitida no domingo, a participante desabafou sobre os problemas que marcaram o início do casamento e da forma como sentiu que a sua confiança pelo parceiro ficou abalada, mas não quis que o casamento ficar por aqui.

Na hora de decidir se queriam abandonar a experiência, Tiago Jaqueta e Dina Guedes concordaram em ficar, o que gerou burburinho nas redes sociais.

Vários telespectadores correram à página de Instagram do programa da SIC para se mostraram desiludidos com a decisão da educadora de infância.

"São mulheres como a Dina que fazem com que os homens a não respeitem. Deixei de ser solidária com ela... como é possível querer algo com este homem?", lamentou uma seguidora.

"A Dina aceitar passar por esta humilhação gratuita em plena televisão nacional é ultrajante. Ainda pior é a produção do programa achar isto aceitável!! Enquanto mulher, sinto-me ofendida", atirou outra.

