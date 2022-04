Foram reveladas esta terça-feira as imagens posteriores à forte discussão que existiu entre Diana e Tiago depois de a participante de 'Casados à Primeira Vista' ter percebido que o marido estaria envolvido com outra mulher ainda durante a lua de mel.

Tiago recebeu uma mensagem de Anna Cherepanova, mulher que conheceu em Cabo Verde durante uma saída à noite sem Dina, onde esta o chamava de nojento. O empresário de Sesimbra contou à mulher e disse-lhe que ia procurar a amiga, o que levou Dina a afirmar que ia consigo.

O casal não conseguiu encontrar a turista e acabou por regressar ao quarto minutos depois, mas Tiago avisou a esposa que ia voltar a sair para procurar Anna.

"Não, Tiago, tu não a vias procurar mais. Se tu a fores procurar o nosso casamento deixa de fazer sentido, para mim vai ficar por aqui", terá dito Dina ao perceber o interesse do marido por outra mulher.

Tiago não respeitou a posição da educadora de infância e foi procurar a mulher com quem a imprensa cor de rosa assegura que traiu Dina durante a viagem de lua de mel.

"Não é isto que eu procuro no meu marido. Eu fui com ele procurar uma mulher para ele falar com ela, isto é uma humilhação muito grande", lamenta Dina, sem conseguir conter as lágrimas.

Será mesmo este o fim do casamento entre Dina e Tiago?

