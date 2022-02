Rihanna continua a dar nas vistas com os visuais que tem escolhido para esta fase feliz da sua vida. A cantora e empresária, de 33 anos, foi fotografada em Nova Iorque, esta quinta-feira à tarde, altura em que exibiu, uma vez mais, a sua barriguinha de grávida.

Nesta ocasião, conforme poderá ver pela publicação de seguida, Rihanna usou um casaco de pelo com padrão animal combinado com umas sandálias, também elas com pelo.

Em termos de acessórios destacou-se um colar que se prolongava até à barriga.

Recorde-se que o bebé é fruto do seu atual relacionamento com A$AP Rocky.

