A Casa Real de Espanha reagiu há minutos, através do X, antigo Twitter, às notícias do grave incêndio que deflagrou na tarde desta quinta-feira no bairro de Campanar, Valência, Espanha, e que 'engoliu' um edifício residencial com 14 andares em poucos minutos.

Através de um pequeno texto, é dito que a situação está a ser "acompanhada com preocupação" e que será prestado o "máximo apoio aos serviços de emergência que trabalham na extinção do incêndio", desejando "votos de boa recuperação aos feridos e que não haja mais vítimas".

"O nosso coração está com os valencianos", concluiu a nota. Ora veja: