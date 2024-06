As imagens foram tornadas públicas no dia em que a princesa comemorou o seu primeiro aniversário de casamento com o príncipe Hussein, herdeiro ao trono hachemita.

Um ano depois do casamento com o príncipe herdeiro Hussein da Jordânia, eis que a princesa Rajwa prepara-se para ser mãe pela primeira vez. No dia 1 de junho, data em que os dois celebraram o seu primeiro ano de casamento, a Casa Real hachemita divulgou novas imagens da princesa, onde esta mostra a sua barriguinha de grávida. Nos retratos, Rajwa posa com um vestido vermelho de Alice + Olivia com acessórios dourados. O bebé será o primeiro neto da rainha Rania e do rei Abdullah e, no caso de ser uma menino, o segundo na linha de sucessão ao trono logo a seguir ao pai.