Com Diana Chaves a 'emparar' João Baião, que estava muito emotivo, foi desta forma que começou a mensagem dos apresentadores do 'Casa Feliz' a anunciarem o programa desta sexta-feira, 14 de maio.

Um dia depois da morte de Maria João Abreu, a SIC continuou com as homenagens à atriz. Após o 'Alô Portugal' dedicado à artista, seguiu-se o 'Casa Feliz'.

"Bom dia a todos, bem vindos à nossa 'Casa Feliz'. Hoje temos um programa muito especial", começou por destacar Baião.

"É um programa dedicado a homenagear a nossa querida Maria João e também a sua família, com muitos amigos. Vamos recordar histórias, vamos recordar momentos", acrescentou Diana Chaves.

"Vamos celebrar com todos já que toda a gente gostava muito da Maria João. Tinha um amor muito grande por esta grande mulher, e por isso hoje vamos aqui recordá-la numa homenagem muito singela, de coração, porque era de coração que ela se relacionava com todas as pessoas", terminou Baião, minutos antes do programa começar.

