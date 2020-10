Cristiana Jesus e Cláudio Alegre foram pais pela primeira vez há três meses. Uma data assinalada na redes social Instagram pela antiga concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, com uma nova fotografia do bebé Guilherme.

Esta é uma imagem que vem juntar-se às muitas que o casal tem vindo a partilhar com os seus seguidores desde que o menino nasceu.

Como forma de assinalar esta data especial para o casal de ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos', reunimos em galeria as mais amorosas fotografias do bebé Guilherme.

Ora veja.

