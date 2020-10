A três meses do fim do ano, iniciam-se os preparativos para o Natal, sendo muitas as marcas que realizam por esta altura as produções fotográficas das campanhas para a época mágica. Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos', participaram numa sessão para a Everlight, na qual o protagonista foi o filho, Guilherme, de dois meses.

Pelas redes sociais foram partilhadas várias imagens do momento, saltando à vista um ternurento vídeo do bebé vestido de Pai Natal.

