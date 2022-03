O príncipe William e Kate Middleton vivem no Palácio de Kensington, propriedade construída em 1605. No entanto, engane-se quem pense que a antiguidade do espaço o deixou obsoleto, pelo contrário.

Conforme evidencia o jornal Mirror, a casa no qual os duques de Cambridge vivem com os três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis - está equipada com uma sala de pânico e um túnel secreto para garantir a segurança da família.

"O apartamento de Kate e William no Palácio de Kensington inclui uma sala de pânico e um sistema de filtros, para os proteger no caso de uma guerra biológica", adianta a publicação.

Note-se que a rainha Isabel II tem também uma sala de pânico no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor.

"As salas de pânico da realeza são projetadas para resistir a gás venenoso, bombas ou ataques terroristas. Estão equipadas com comunicações seguras, camas, equipamentos de lavagem, comida e água suficientes para a realeza sobreviver durante pelo menos uma semana", conclui-se.

