A mansão de David e Victoria Beckham em Holland Park, na zona oeste de londres, foi invadida com o casal e a filha, Harper, de dez anos, lá dentro.

A imprensa britânica, nomeadamente a Sky News, noticiou que, aparentemente, o casal não deu conta do assalto porque se encontrava no primeiro andar.

Foi o filho Cruz, de 17 anos, que se apercebeu da invasão quando regressou a casa de uma saída à noite com amigos e deu conta de um vidro partilho e alguns objetos remexidos.

A polícia foi chamada à mansão por volta das 00h30 do dia 1 de março, poucas horas depois do assalto - que se pensa ter ocorrido entre as 20h30 e as 23h30 do dia anterior.

