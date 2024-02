Freddie Mercury comprou uma casa em Londres em 1980 e nela viveu durante os 11 anos seguintes até à sua morte, em 1991.

Agora, o imóvel, que ficou conhecido como Garden Lodge, está à venda por cerca de 35 milhões de euros.

De acordo com a consultora Knight Frank, que tem a venda em mãos, a vivenda foi comprada pelo artista no momento em que este a viu pela primeira vez, tendo-a transformado na sua "casa de campo no centro de Londres".

Antes de morrer, o cantor transferiu parte dos seus bens, incluindo esta propriedade, para a sua amiga Mary Austin, que está agora a tentar vendê-la.

Veja no vídeo abaixo o interior da casa.

Siga o link

Leia Também: Morreu Thomas Kingston, o marido de Lady Gabriella Windsor