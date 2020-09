A casa da infância de Kobe Bryant está à venda pela primeira vez, desde que os seus pais a venderam em 2008.

Kobe passou grande parte da sua infância em Rieti, Itália, onde o seu pai jogava basquetebol, mas voltou para os Estados Unidos quando tinha 13 anos. Quando a família se mudou para Wynnewood, moraram na casa que está agora à venda, como explica a revista People.

Uma propriedade que custa 899.900 mil dólares (mais de 750 mil euros), e que conta com cinco quartos e três casas de banho. No interior há também um espaçoso escritório e uma grande sala de estar com ligação a uma sala de jantar.

No exterior da habitação há um quintal que tem ainda a original tabela de basquetebol usava pelo o antigo jogador quando este jogada em casa.

Recorde-se que Kobe Bryant morreu no início do ano, em janeiro, num acidente de helicóptero que matou também a filha Gianna.

