Está a circular nas redes sociais aquele que se pensa ser o cartão de Natal de Kate Middleton e do príncipe William. No entanto, parece que a divulgação do mesmo aconteceu de forma acidental, uma vez que não foram os duques de Cambridge a publicá-lo.

A imagem mostra uma fotografia nunca antes vista de Kate e William na companhia dos três filhos - os príncipes George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois - em ambiente campestre, sentados num fardo de palha.

Apesar do suposto cartão estar a ser partilhado de forma massiva nas plataformas digitais, os duques permanecem sem confirmar se este é o verdadeiro postal.

