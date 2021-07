A semana de Bárbara Corby terminou com um susto. O carro da digital influencer foi assaltado, tendo-lhe sido roubado bens pessoais e os documentos.

"Acabaram de assaltar o meu carro na zona das Laranjeiras [Lisboa], em frente a esta loja, a Bo Concept. Infelizmente a loja tem câmaras, mas estavam desligadas", explicou nos Instagram Stories.

Entristecida com a situação, a brasileira apelou à ajuda dos seguidores: "Peço do fundo do coração a quem vive nesta zona que fique atento a lixos, zonas onde podem ter deixado os meus documentos. Obviamente que o resto nunca mais vai aparecer, mas ainda tenho esperança que os meus documentos possam aparecer algures por aí".

"Para além de tudo o que foi roubado, que é muito triste, o pior para mim são os documentos. Peço que nos próximos dias e no dia de hoje estejam atentos para ver se aparece alguma coisa", rematou.

Leia Também: Batizado do filho de Bárbara Corby foi uma festa três em um