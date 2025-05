Carolina Torres juntou-se aos comentadores do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, na semana passada, e recordou algumas imagens antigas, incluindo do momento em que participou no programa 'Splash'.

Ao recordar esse formato, a artista lembrou que se magoou na altura: "Perfurei o tímpano durante ensaios. Fui para o hospital a morrer de dores."

"Duas ou três pessoas já tinham cancelado e o programa era no domingo", contou ainda, referindo que após receber pedidos para não cancelar também a sua participação no programa, acabou por aceitar fazê-lo.

"O médico disse que estava tudo bem, só não podia apanhar uma gota de água. Fui com a orelha toda tapada", acrescentou.

