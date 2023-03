Carolina Pinto partilhou uma ternurenta imagem do companheiro Marco Costa a brincar com a filha de ambos, Maria Emília, mas nem todos os comentários foram elogiosos.

Uma cibernauta decidiu mostrar-se indignada pelo facto de o casal optar por não mostrar o rosto da menina e escreveu o seguinte: "Se não querem mostrar a cara da bebé, não percebo porque vêm para as redes sociais mostrar as costas, as mãos, e os pés!".

Carolina, em resposta, disse: "O que é que não percebe? Desculpe. Não entendi! Acho que ainda podemos ser nós a tomar decisões sobre a nossa filha. Decisões essas que não transtornam ninguém. Se está transtornada com isso tem bom remédio".

A resposta da influenciadora acabou por ser muito aplaudida por outros seguidores.



© Instagram/Carolina Pinto

