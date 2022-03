Uma semana depois de Marco Costa entrar na casa do 'Big Brother Famosos', a namorada revelou estar com saudades do pasteleiro.

Carolina Pinto assinalou o Dia da Mulher com uma foto ao lado do filho, Vicente, e na legenda afirmou que a imagem está incompleta. "Dia da Mulher com o homem da minha vida. Só faltas tu, Marco Costa", escreveu.

A namorada do pasteleiro tem demonstrado o seu apoio ao pasteleiro, tendo inclusive marcado presença na última gala.

O casal assumiu publicamente o namoro em outubro e preparava-se para mudar de casa quando Marco Costa aceitou o convite da TVI.



© Instagram

Leia Também: Marco Costa em lágrimas. "Nunca percebi o porquê de ela pedir o divórcio"