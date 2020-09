Setembro é o mês do regresso às aulas e Carolina Patrocínio uniu-se ao Continente para ajudar duas famílias portuguesas nesta fase que implica despesas extra.

Como tal, abriu um passatempo no seu Instagram no qual está a sortear dois kits com material escolar.

O passatempo está ativo até 7 de setembro e os vencedores serão anunciados no dia seguinte. As regras estão descritas na publicação abaixo.

Leia Também: Visual. Carolina Patrocínio encanta com 'cinturinha de vespa'