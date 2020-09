Carolina Patrocínio nunca escondeu que uma das suas grandes paixões sempre foi a moda, algo que demonstra nas redes sociais.

Na sua mais recente partilha do Instagram, por exemplo, mostra o look que escolheu para o dia: uma t-shirt ombro a ombro, conjugada com umas jeans à boca de sino, um estilo do qual a apresentadora é fã.

Neste aspeto, sem dúvida que um dos pormenores que se destacou foi a 'cinturinha de vespa' de Carolina, dona de uma forma física invejável.

Ora veja!

