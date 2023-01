Carolina Patrocínio apostou neste início de semana num look quentinho, descontraído e prático, ideal para os dias frios que se têm feito sentir.

A apresentadora da SIC combinou elementos da marca Parfois com uma peça cheia de simbolismo.

"Parte preferida: o cinto (que era da minha avó)", disse ao mostrar o modelito completo.

Para conseguir recriar um look como o de Carolina Patrocínio vai precisar de mais de 112 euros. A camisola de lã encontra-se à venda no site da Parfois por 32,99 euros, a 'sobrecamisa' com botões por 59,99 euros, e a mala de ombro por 19,99 euros.

© Reprodução Instagram/ Carolina Patrocínio

