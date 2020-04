No passado dia 20 de abril, Carolina Patrocínio deu à luz o seu quarto filho, o pequeno Eduardo, que já faz as delícias da família. Com uma silhueta verdadeiramente invejável é muita a curiosidade que os seus seguidores têm em relação a esta fase de recuperação física.

Ora, a avaliar pelas informações que tem dado nas redes sociais, o segredo da apresentadora tem sido as aulas de bicicleta.

"Bem-vindos ao meu estúdio de indoor cycling! (é o meu closet). Nos primeiros 10 dias pós-parto só faço treino Cardio de Fat Burning. Uso a bike para HIITS de 20 a 40 minutos logo ao acordar (tiro do YouTube). Amanhã já retomo a musculação. E por aí, qual o plano para recuperar pós COVID?", questionou.

Eis a publicação.

Leia Também: Isto é que é energia! Carolina Patrocínio 'dá tudo' em treino pós-parto