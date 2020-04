No passado dia 20 de abril, Carolina Patrocínio foi mãe pela quarta vez, após o nascimento do pequeno Eduardo, fruto do seu casamento com Gonçalo Uva.

Desde então, a apresentadora da SIC já retomou os treinos de forma a regressar à sua antiga silhueta (embora as mudanças não tenham sido muitas).

Ainda esta quinta-feira, dia 30, Carolina partilhou nas stories da sua conta de Instagram um pequeno vídeo onde aparece a fazer um treino intenso de bicicleta.

No mesmo pode ler-se: "Sem dias de folga".

Veja o momento.

