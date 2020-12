Carolina Patrocínio termina o ano com 'chave de ouro'. Tal como a apresentadora já tinha partilhado anteriormente com os seus seguidores do Instagram, esta aproveitou o facto do ano ser atípico para apostar no conforto da sua casa.

Hoje, Carolina mostrou um canto da sua sala nova aproveitando para dizer:

"Nunca gostei tanto de estar em casa como agora. 2020 fez-me parar, recuar, e trouxe-me de volta ao ninho. Este é o meu novo canto onde passo grande parte dos meus dias de folga.. Agora sim, percebo o meu pai que nunca abdicou da sua velhinha chaise longue que o acompanha há uma vida.. Sempre juntos na leitura e na viola".

Leia Também: Verdadeiros tesourinhos! Carolina Patrocínio mostra fotos antigas