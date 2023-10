Carolina Patrocínio começou o Halloween mais cedo, ao mascarar-se no âmbito do programa What's Up TV, da SIC Mulher.

A comunicadora escolheu disfarçar-se de cisne negro, numa alusão ao filme homónimo, protagonizado por Natalie Portman.

As imagens foram entretanto divulgadas por Carolina no Instagram e já mereceram vários elogios, alguns até de caras bem conhecidas.

Ora veja:

