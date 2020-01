Carolina Patrocínio não podia estar mais orgulhosa do marido, Gonçalo Uva, que aos 35 vai integrar o lendário clube Rugby Centurians - clube de elite que distingue atletas que tenham jogado mais de 100 jogos pelas suas seleções.

Esta quinta-feira a apresentadora viajou até Londres para apoiar o companheiro e assistir à gala de premiação.

"Chegada a Londres para a estreia do Gonçalo Uva como Rugby Centurian. O clube onde só entram jogadores que tenham representado o seu país mais de 100 vezes. Logo a noite estarei na primeira fila com toda a família para o ver entrar na Elite Mundial do Rugby", escreveu nas suas redes sociais.

