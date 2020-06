Carolina Patrocínio voltou a destacar o filho, Eduardo, na sua página de Instagram. A apresentadora partilhou um novo vídeo do bebé, confessando que desta vez está mais tolerante do que aconteceu com as filhas mais velhas.

"No primeiro filho fui ditadora. No segundo filho fui metódica. No terceiro filho abri excepções. No quarto filho... estou em 'livre demanda', a toque de caixa de um recém-nascido... E devo-me internar daqui um ano", escreveu na legenda de um novo vídeo do menino, que nasceu no passado mês de abril.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitas outras mamãs, que se identificaram com as palavras da apresentadora.

Recorde-se que Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais de Diana, Frederica e Carolina.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Carolina Patrocínio revela "caos da produção" para a revista 'Cristina'