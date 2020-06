A edição do mês de junho da revista 'Cristina' conta com a presença de Carolina Patrocínio, assim como a restante família na capa, neste caso o marido, Gonçalo Uva, e os filhos, Diana, Frederica, Carolina e o bebé Eduardo.

Recordando o dia em que aconteceu a produção fotográfica, Carolina evidenciou uma agitação familiar que, apesar de todos os contratempos, deu origem a um resultado final do qual se orgulha bastante.

"Quem vê a revista 'Cristina' não imagina o caos por detrás desta produção. Fotografei 15 dias depois do bebé nascer num canto (possível) em minha casa. Tinha as crianças em quarentena há meses e toda a equipa de produção na sala (equipada à COVID). Houve chuva torrencial. Houve um bebé que mamou sem parar, houve um marido em tele trabalho. O resultado está nas bancas. E eu adoro", afirmou na sua mais publicação no Instagram.

