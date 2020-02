Vai ser já no próximo dia 7 de março que Carolina Patrocínio se vai apresentar num evento público como nunca ninguém a viu - completamente desmaquilhada diante de uma plateia de mulheres - para que o seu stylist e maquilhador, Gonçalo Mello, a maquilhe e mostre todos os seus segredos.

Esta vai ser a Beauty Coach MasterClass que aborda todos os fundamentos da pele, cuidados com o cabelo e ainda maquilhagem, nas suas mais variadas técnicas, truques e cuidados essenciais, adaptada a cada tipo de rosto e de pele.

Antecipando a comemoração do Dia Internacional da Mulher, este evento pretende inspirar as mulheres a cuidarem-se mais e melhor, a adquirem conhecimentos e técnicas para os seus cuidados do dia-a-dia e ainda a serem mais confiantes na sua imagem.

Os bilhetes já se encontram à venda no site www.goncalomello.com e este evento terá lugar no Hotel Lux Lisboa Park, das 14h as 19h.

