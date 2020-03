Tal como várias figuras públicas têm feito nos últimos dias, Carolina Loureiro recorreu às suas redes sociais para alertar os fãs para a importância de se protegerem nesta fase de propagação do coronavírus que, segundo o último balanço, já fez 112 infetados em Portugal.

"No início desvalorizei mais do que aquilo que devia, como aconteceu com muitos de vocês. Isto é grave e o que temos a fazer é ter respeito e amor pelo próximo. Não venho aqui pedir nada de novo portanto mais uma vez: FIQUEM EM CASA".

Ao terminar, a atriz de 'Nazaré' confessou que ia receber a visita de pessoas muito importantes, mas por medida de prevenção, essas mesmas não vão realizar viagens. Desabafo que deixou no ar se se tratava do namorado, Vitor Kley, que vive no Brasil.

"Também me apetecia ir para a praia, apetecia-me ir ver o mar, iam chegar pessoas muito importantes para mim que já não vão chegar porque não faz sentido NINGUÉM viajar nesta altura. Mas vamos fazer essas coisas todas daqui a uns tempos, e tudo vai dar certo. Bora lá pessoal", rematou.

Vale referir que Carolina Loureiro e Vitor Kley assumiram a relação em dezembro do ano passado e têm vivido um amor à distância, marcado por constantes visitas.

