Carolina Loureiro e Fernando Pires vivem uma relação amorosa da qual muito pouco se sabe. Os dois já foram fotografados por paparazzi mas, tirando essas imagens, nunca partilharam qualquer registo de ambos nas redes sociais.

A discrição tem sido uma decisão dos dois artistas, explicada agora por Carolina ao 'Passadeira Vermelha', durante a apresentação da grelha de verão da SIC.

"Estou sempre a cuidar do coração. Sim, está tudo bem com o meu coração. Acho que há coisas que têm de ficar só para nós, connosco, com a nossa família, amigos e as pessoas mais próximas. Gosto de me resguardar", esclareceu.

