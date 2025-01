Carolina Dieckmann esteve num processo de emagrecimento para interpretar uma personagem e falou sobre a dieta no Instagram.

De acordo com a CNN Brasil, a atriz, de 46 anos, falou com os seguidores na segunda-feira, dia 20 de janeiro, e respondeu a algumas perguntas que lhe foram colocadas pelos mesmos. Entre elas, o processo de emagrecimento.

"Todas as fotos que publico as pessoas falam. Não gosto da ideia de rebater, gosto da ideia de conversar", começou por dizer nas stories da sua página.

"Não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Até porque emagrecer pelo meu trabalho dá-me muito prazer, ver que o meu corpo responde aos meus desejos e às coisas que escolho para fazer uma personagem", acrescentou.

"Fiz um filme em julho que achei que a personagem, o esgotamento dela, emocional, seria bom que no físico isso tivesse também uma resposta. Fiz um jejum muito difícil de fazer, mas com acompanhamento médico, com exames, recolocando vitaminas que não conseguia pela alimentação, comia uma vez por dia", explicou.

"Não vou falar muito sobre por que o faço, não dá para qualquer pessoa", destacou ainda.

Leia Também: "Minha 'Lisbolha' de amor". Carolina Dieckmann está em Portugal