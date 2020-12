Carolina Deslandes partilhou com os seguidores um momento emotivo que viveu este sábado, dia 12, ao surpreender a avó. A familiar celebrou 73 anos e a cantora apareceu-lhe em casa inesperadamente, depois de ter dito que, por motivos profissionais, não podia marcar presença no almoço de família.

"Eu nunca estou. Sou sempre aquela que nunca pode ir às festas de anos ao fim de semana. A que se esquece de ligar de volta. A que está sempre a trabalhar e nunca consegue organizar férias com todos. Hoje tenho concerto em Tomar e disse que não podia estar no almoço. A pior parte é que ninguém estranhou. Conseguiu ajustar os horários e aparecer de surpresa e estou neste momento a caminho de Tomar com as lágrimas nos olhos", contou.

"A minha avó faz 73 anos e é o ser humano mais fascinante que já conheci. O meu avô dizia isto muitas vezes e tinha razão. Parabéns minha Gena, a avó faz parecer fácil isto de dar voltas ao Sol", elogiou ainda.

As palavras surgem na legenda de um vídeo que mostra a reação da avó ao ver Carolina Deslandes.

Veja abaixo.

