Carolina Deslandes foi convidada no podcast 'Reset' e foi numa conversa intimista com Mariana Cabral (também conhecida como Bumba na Fofinha) que a cantora abriu o coração para falar dos motivos que levaram ao fim da relação com Diogo Clemente.

"Estava demasiado centrada em mim, a aceitar tudo o que era trabalhos. Muitas vezes o assunto era sempre eu. Era a pessoa da casa que estava, entre aspas, em altas e não me debrucei sobre os assuntos dele como devia. Não lhe dei a atenção que devia ter dado", começou por recordar.

A cantora referiu ainda que as inseguranças com o seu corpo também contribuíram para que o ex-casal se afastasse. "Vinha do trabalho e não tinha paciência para muitas coisas, não tinha saco para as coisas dele... a misturar com um corpo com o qual deixei de me sentir confortável".

E continuou: "Eu acho que não lhe dei muito espaço para existir, esta é a realidade da vida. Depois acaba por ser um ciclo vicioso. A pessoa sente-se pouco apreciada, sente que lhe estão sempre a apertar os calos, porque eu depois também sou muito exigente, que é uma coisa que estou a tentar mudar. Eu tinha muito a ideia que a minha maneira era a certa para tudo".

Pais de três crianças - Santiago, Benjamim e Guilherme -, Carolina confessou que o casal estava "perdidamente apaixonado" na altura em que nasceram as crianças, mas "deviam ter tido mais tempo de namoro". "Foi muita coisa num curto espaço de tempo", frisou.

Questionada se está "em paz" com o desfecho da relação, Carolina Deslandes admitiu que ainda está em processo de aceitação. "Eu acho que esse foi o maior falhanço da minha vida. Fiz uma canção a dizer que o amor era para a vida toda, quatro anos depois separei-me. Acho que nunca ficas verdadeiramente em paz quando tens filhos".

Por fim, Carolina dedicou ao ex-companheiro carinhosas palavras, garantindo que, mesmo separados, este será para sempre a sua "família".

Leia Também: Carolina Deslandes deixa mensagem sentida ao seu fotógrafo