Carolina Deslandes recorreu à sua página de Instagram para recordar uma das pessoas mais importantes da sua vida com uma memória da sua adolescência. A artista recuou no tempo e lembrou um momento de ternura com o avô, que morreu em 2015.

"Deus. Tenho tantas saudades tuas", escreveu na legenda da imagem em que aparece deitada no peito do avô.

A publicação despertou uma onda de corações vermelhos dos fãs, que demonstraram assim o seu carinho pela cantora.

Leia Também: Carolina Deslandes ajuda sem-abrigo com pão, fruta... e o seu casaco