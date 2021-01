Carolina Deslandes ajudou uma senhora sem-abrigo, na manhã desta segunda-feira, 25 de janeiro, como a própria relatou no Instagram.

"Hoje fui às compras ao supermercado aqui no Chiado. Voltei com menos três pães, duas sacas de fruta e sem o meu casaco. Dei literalmente o meu casaco a uma senhora que estava de top a dormir na rua", começou por contar a artista.

"Agora com as ruas vazias, não há desculpa para não ver a pobreza. É um murro no estômago vermos isto. Principalmente num inverno tão rigoroso e com o mundo neste estado de desespero", acrescentou, mostrando-se disponível para ajudar as associações que apoiam os sem-abrigo.

"Como é que podemos ajudar? Enviei-me por favor associações que estejam a recolher bens para distribuir. Estou à vossa disposição", rematou.

