Está a chegar mais uma edição do Festival RTP da Canção e já foram divulgadas as músicas que vão concorrer neste 2021. E foi precisamente o lançamento das canções que levou Carolina Deslandes, uma das concorrentes do concurso, a deixar uma mensagem nas stories da sua página de Instagram.

"Saíram as canções para o Festival da Canção e eu queria aproveitar para dizer algumas coisas. Quando um artista compõe uma canção, quando escreve, quando compõe uma melodia, quando faz os arranjos, quando ele próprio a interpreta ou quando chama alguém para interpretá-la, é um bocadinho do nosso coração que está ali", começou por dizer aos seguidores.

"São histórias que nós passamos, histórias que nós vimos alguém passar, histórias do nosso imaginário e que moram dentro do nosso lado mais criativo. E são horas de trabalho, muitas vezes meses de trabalho, que estão ali naqueles três minutos de canção", acrescentou.

"Quando se leva uma canção a concurso, nós estamos preparados, ou pelo menos achamos que estamos preparados, para que a canção seja julgada, votada, cotada... No entanto, gostava que tivessem isto em mente: não há mal nenhum em não nos identificarmos com um artista, não há mal nenhum em não nos identificarmos com uma canção. Não há mal nenhum até em termos uma expectativa para aquele artista e para aquela canção e não corresponder à nossa expectativa. É tudo possível, é tudo legítimo, mas façam-no com amor, é a única coisa que peço", apelou.

Mas não ficou por aqui e frisou: "Façam com respeito porque qualquer trabalho em qualquer área, qualquer pessoa que se dedica ao seu trabalho, não gosta de ser tratada com desprezo".

"Estive na Internet e estive a ler alguns comentários sobre diversas canções, e preocupa-me um bocadinho esta coisa do: 'parei de ouvir a meio'; aborrecido'; 'não se percebe nada'... A Internet parece que filtra, parece que nós mandamos para um buraco vazio e ela faz com que as coisas desapareçam, mas há um recetor para tudo aquilo que vocês escrevem", continuou.

De seguida, a cantora destacou: "E estamos todos no mesmo barco, estamos todos fechados em casa, estamos todos sem perspetiva de quando é que isto vai voltar. É uma fase em que a saúde mental de todos está a ser posta à prova. Por isso, tenham amor, sejam empáticos. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, ninguém é obrigado a gostar de nada, na verdade. Mas digam-no com amor, é só o que peço".

