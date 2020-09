Carolina Deslandes marcou a semana ao anunciar esta sexta-feira o fim da sua relação com Diogo Clemente, pai dos seus três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme.

O anúncio apanhou os fãs de surpresa e motivou espanto a todos os que admiravam a história do casal, porém também as reações menos boas se destacaram. Foram muitos os que 'bombardearam' a cantora com as mais duras piadas sobre a separação.

Cansada de mensagens com comentários negativos e insultuosos, Deslandes respondeu à letra nas suas redes sociais.

"Não adianta de nada pregar o veganismo, a compreensão, ir fazer aulas de yoga e escrever frases inspiracionais nas vossas bios, se depois fazem piadas sobre o sofrimento dos outros. Recebi milhares de mensagens destas hoje. Milhares. A primeira sugere que uma mulher que se separa alterna, a segunda é de uma senhora que é mãe e professora. Fui alvo de mil e uma piadas. Só tenho a agradecer aos meus pais por me terem dado uma educação que me permite ter pena deste tipo de comportamento", lamenta a interprete do tema 'A Vida Toda'.

Às suas palavras, Carolina Deslandes juntou ainda duas das mais duras mensagens que recebeu nos últimos dias.

Eis a publicação:

