Carolina Deslandes contou com um 2021 com muitas coisas boas no que diz respeito à carreira e está radiante com a mais recente 'conquista'.

A cantora publicou uma fotografia na sua página de Instagram onde mostra uma imagem sua na Times Square, em Nova Iorque. "Obrigada Spotify Portugal por nos darem voz", começou por escrever na rede social.

"Obrigada 2021 por tanta coisa surreal. Estivemos nomeados pra Grammy, ganhamos um Globo de Ouro, gravamos o Colors Show e esgotamos dois Coliseus. Juro que só agora de escrever isto, parece que estou a falar da vida de outra pessoa. Parece que não é real. Fechar o ano com chave de ouro é poder estar aqui. Obrigada a todos, do fundo do coração. Não há artista que não seja plural, isto é meu e vosso. Porque sem vocês não há nada disto", acrescentou, mostrando-se muito feliz por estar na Times Square.

