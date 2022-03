Carolina Deslandes usou a sua conta de Instagram para fazer uma reflexão sobre a importância de se priorizar os filhos após o fim de um relacionamento. Mostrando o ex-companheiro e pai dos filhos, Diogo Clemente, e o atual namorado, Igor Regalla, reunidos à mesa com as crianças, a cantora partilhou o seguinte texto:

"Gostava que pudéssemos todos ter a liberdade de saber quem somos, sem nos dizerem que é que é suposto sermos. Gostava que lidássemos uns com os outros com os limites do amor e do respeito e não do que 'é suposto ser'. Gostava que olhássemos sempre para os nossos filhos primeiro e percebêssemos que Ego não cabe em Família. É que no final do dia somos todos pessoas, com o coração. E o coração é um músculo, foi feito pra ser treinado".

Recorde-se que em comum Carolina Deslandes e Diogo Clemente têm três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme. O seu relacionamento chegou ao fim em setembro de 2020.

