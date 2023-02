Carolina Deslandes mostrou esta sexta-feira, 17 de fevereiro, a versatilidade que lhe é exigida no seu dia-a-dia. A cantora esteve ao início da tarde a fotografar em lingerie e em alguns minutos precisou de preparar-se, vestir o modo "lady" e correr para a escola dos filhos.

"A fotografar às 15h00 em trajes menores vs a caminho do desfile de carnaval da escola como uma Lady", pode ler-se na legenda de uma montagem fotográfica em que mostra as suas duas versões e o quanto uma mãe consegue estar em todo o lado.

Eis abaixo a partilha:

Leia Também: Carolina Deslandes reage a críticas por trocar muitas vezes de namorado