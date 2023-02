Carolina Deslandes está apaixonada e a viver um novo amor desde o final de 2022. No Dia dos Namorados, a cantora foi surpreendida no trabalho com um miminho romântico de Luís Delgado.

"Não há maior clichê que ter medo de ser clichê. Tive direito a flores de surpresa a meio de fotografar uma capa. Feliz Dia de São Valentim, bicho", disse na legenda de um conjunto de fotografias que marcaram o momento em que foi surpreendida.

Por fim, a cantora aproveitou ainda esta publicação para reagir às críticas que tem vindo a receber por alegadamente trocar com muita frequência de namorado.

"P.S.- Se quiserem vir com piadas a fazer de mim a Taylor Swift da tuga, que troca de boy tipo cueca, esforcem-se na criatividade que até agora foi tudo bloqueado. Peace [paz]", rematou.

Recorde-se que desde que no verão de 2020 terminou a relação com Diogo Clemente, pai dos seus três filhos, Carolina Deslandes assumiu publicamente relações amorosas com o músico JêPê, com o ator Igor Regalla e mais recentemente com Luís Delgado.

Leia Também: Viva o amor! Carolina Deslandes partilha momentos românticos com namorado