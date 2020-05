Carolina Deslandes decidiu escrever uma carta para a sua equipa e partilhá-la nas redes sociais. Uma carinhosa mensagem de apoio nesta fase difícil por causa da pandemia da Covid-19.

"Não sabia que o nosso último concerto ia ser o último. Para já foi o último. Queria ter-vos abraçado mais, queria ter cantado mais, mesmo que toda a gente se fartasse e fosse embora. Queria ter-vos dito que vos amo. Do fundo do meu coração e com uma força que se renova todos os dias. Queria dizer-vos que sou melhor porque vocês fazem de mim melhor e que cada sonho concretizado enquanto artista é tão meu quanto vosso. Queria ter-vos dito que vocês estão em todas as minhas orações e na fila da frente das coisas pelas quais sou grata", começou por escrever na sua página de Instagram, onde deixa ainda algumas palavras de esperança.

"Vamos voltar, temos de voltar. Cada dia que passo longe de vocês é mais um dia que guardo um beijo adiado. Voltaremos mais fortes e com a certeza de que juntos, somos mais felizes", destacou.

Leia na íntegra:

