"Conseguimos o apoio. Este projeto vai acontecer", foi assim que Carolina Deslandes começou por se dirigir aos fãs, este sábado, um dia depois de ter pedido ajuda para avançar com uma iniciativa solidária.

Na noite desta sexta-feira, a cantora publicou um vídeo no Instagram onde pedia ajuda aos supermercados e hipermercados para distribuir "comida e coisas de higiene básica" pelos que mais precisam neste momento em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19.

"Estou disposta a ir a esses sítios, a ajudar na distribuição, a cantar o tempo que for preciso, e ficar lá de forma a tornar este momento de necessidade um bocadinho mais leve. Fazer um bocadinho de companhia e passar um bocadinho de esperança num momento tão difícil", acrescentou.

Uma mensagem que chegou àquele que vai ser o parceiro da cantora nesta iniciativa, como anunciou hoje, sem revelar, por agora, a referida empresa.

"Assim que as coisas estiverem todas tratadas e fechadas, vou identificar aqui o meu incrível parceiro que se disponibilizou imediatamente a materializar esta ideia", disse no vídeo que publicou este sábado.

"Queria agradecer-vos do fundo do meu coração por terem ajudado a que esta mensagem chegasse mais longe. Vamos estar a distribuir comida em alguns pontos da cidade e depois em alguns pontos do país. Essa distribuição vai ser feita acompanhada de música para tentarmos fazer com que as pessoas que estão a precisar de ajuda neste momento não se sintam sós, abandonadas. Vamos transformar isto num momento positivo e sempre com esperança", destacou, mostrando-se muito feliz por ter conseguido avançar com esta iniciativa.

