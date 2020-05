Mãe de três rapazes, são muitas vezes os filhos os grandes protagonistas da página de Instagram de Carolina Deslandes. Ainda este sábado, a mãe 'babada' publicou um novo vídeo na rede social onde destaca mais um momento ternurento.

"Fiz um dói-dói e o Jamim disse: 'Mãe eu canto a música do dói-dói'", escreveu na legenda do vídeo, que pode ver na galeria, onde o filho do meio, Benjamim, cuida da mamã.

Um momento que recebeu desde logo a atenção dos fãs mais atentos. "Que amor", "que riqueza" ou "tão fofo", foram algumas das reações dos seguidores.

Recorde-se que a cantora e o companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais de Santiago e Guilherme.

